Sciame sismico dopo la scossa 5.6 in Adriatico centrale. Anche il Molise ha tremato

Dopo la scossa di maggiore intensità (ore 14:47 magnitudo 5.6 al largo delle Isole Tremiti, quindi nord Gargano) l’Istituto di geofisica e Vulcanologia sta pubblicando una serie di eventi (almeno otto di magnitudo compresa fra 5.6 e 2.6 nell’arco di tempo compreso fra le 14:47 e le 15:21) tutte ad una profondità fra i 5 e gli 11 chilometri. L’epicentro della scossa più forte è al largo dell’Adriatico, ma l’evento è stato avvertito chiaramente in tutto il Molise, ma anche in Puglia e Abruzzo e perfino in Campania.