Sciacallaggio sui social, la bufala sulla morte di Don Vittorio deve essere punita

GIULIO ROCCO *

“I social network sono un fenomeno positivo ma danno diritto di parola anche a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Ora questi imbecilli hanno lo stesso diritto di parola dei Premi Nobel.”

Parole e musica di Umberto Eco, il grande filosofo e semiologo scomparso cinque anni fa. Sempre più si fa ricorso al suo aforisma, quasi una drammatica previsione, per descrivere la situazione reale del mondo dei social, sempre più ridotti ad una giungla selvaggia. E noi partiamo proprio dall’affermazione di Eco per raccontare, e condannare con fermezza, quanto successo sui social e che ha riguardato i cittadini di Campobasso ed ha avuto risvolti importanti sulla vita di molti cittadini.

Alcuni profili Facebook, ancora non è chiaro se reali o fake, hanno lanciato la notizia della scomparsa di Don Vittorio. Ovviamente notizie false entrambe. Lo storico parroco di San Giuseppe sta bene e lui stesso ha contattato la nostra redazione per chiedere che venisse riportato un suo saluto. Mettendo fine in tal modo a momenti di ansia, panico e stress. Perché tanti parrocchiani, che sono perlopiù anziani, hanno vissuto ore difficili come è iniziata a circolare la falsa informazione. Abbiamo avuto notizia di una signora, plurinfartuata, che ha rischiato il malore dopo aver appreso la notizia. Tante persone sono state male per una bufala. Lo stesso Don Vittorio è stato provato da questa situazione: non è stato piacevole ricevere centinaia di telefonate da persone che chiedevano se fosse vivo.

E’ giunto il momento di mettere la parola fine a questo uso distorto dei social, ai profili falsi, alle continue bufale. Che creano allarmismo e rischiano di fare vittime reali. Chiediamo alla Polizia e alla Procura di indagare al fine di riscontrare se siano stati commessi reati. Ed è giunto anche il momento di regolamentare, con una legislazione ad hoc, i social network. Non è possibile che si possa dire tutto e il contrario di tutto, sena alcun controllo. E soprattutto senza che ci siano conseguenze per chi diffonde fake news. La tecnologia ha portato delle grandi evoluzioni, sociali ed economiche, ma come diceva Umberto Eco ha dato il diritto di parola a tanti idioti. Il falso è un reato e anche sui social deve essere perseguito. Il Quotidiano del Molise dice basta a questo sciacallaggio. Perché ieri si è rischiato realmente che qualcuno ci rimanesse secco. E’ tempo che la morale, anche sui social, torni ad essere un faro e illumini le azioni e le coscienze di tutti.

La mamma degli idioti è sempre incinta.

Un saluto al mio padre spirituale, lunga vita a Don Vittorio.

* direttore responsabile Quotidiano del Molise cartaceo