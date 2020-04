Sciacallaggio su watshapp e tamponi ai “vip”. Dichiarazioni choc della Formichelli

REDAZIONE

Coronavirus al Pronto Soccorso di Isernia, nel dibattito scende in campo Ritapaola Formichelli, consigliera comunale ed ex candidato sindaco, affermando su Fb, tra l’altro, a proposito del medico contagiato: “Mi sembra un’ennesima vittima dell’inefficienza del nostro sistema sanitario a livello nazionale il che apre una legittima discussione su quanto, a mio parere, sia sbagliato parlare di sciacallaggio laddove si promuovono cause nei confronti delle aziende sanitarie e NON nei confronti dei medici. I medici che sono stati mandati in guerra senza munizioni sono i primi legittimati a promuovere giudizi. Detto questo, da cittadina piu’ che scagliarsi contro questo medico vorrei sapere quanto ci sia di vero in un messaggio audio che ieri girava su wathsapp. Si parlava di un medico che riveste un incarico dirigenziale presso la Asrem, il quale sarebbe andato in settimana bianca in piena pandemia. Anche qui il mio giudizio e’ sospeso. Chiedo pero’ di sapere perche’ a questa persona e a suo figlio, entrambi asintomatici, sono stati fatti i tamponi e per di piu’ tramite distretto. Mi chiedo se sia abuso di potere, mi chiedo quale ruolo determinante ricoprano per la societa’ visto che i tamponi ai sanitari che sono stati a contatto con pazienti positivi al Cvd19, per ragioni di SERVIZIO, sono stati fatti a distanza di giorni e solo dopo proteste.Mi chiedo questo e molto altro ma pare che io sia la sola a pormi queste domande. Soprattutto quel messaggio è vero?”.