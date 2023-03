Scia di fuoco su Frosolone, un meteorite cade sulla Montagnola

Una scia di fuoco è stata avvistata lo scorso pomeriggio in caduta libera sulla Montagnola di Frosolone. Le foto, scattate e messe sui social da Alessandro Tesone, sono subito diventate virali, tanto da diventare topic trend. Si tratta quasi certamente dei resti di un meteorite in caduta libera. Qualcuno ha parlato anche di un aereo, ma niente del genere, solo il classico meteorite che si consuma cadendo nell’atmosfera. Lo scorso 14 febbraio si verificò un altro avvistamento (CLICCA QUI) sempre in Molise