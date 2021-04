“School R-Evolution”, la prima ricerca sperimentale al Mario Pagano dà risultati importanti: gli alunni migliorano in tutti i parametri (VIDEO)

Apprendimento più rapido, soglia dell’attenzione migliorata, complessivo incremento del rendimento sulle materie. Sono i risultati della prima indagine sperimentale sull’impatto delle Tecniche di Apprendimento, “School R-Evolution”, condotta nel liceo Mario Pagano di Campobasso, basata sul metodo elaborato da Matteo Salvo, Campione Mondiale di Memoria. Il riscontro è presto detto: grazie alle tecniche, gli studenti hanno migliorato fino al 49% le loro performance nelle materie di studio testate (italiano, inglese, matematica), migliorando anche la soglia di attenzione e la velocità di elaborazione di contenuti completi.

Entrando nello specifico, i responsi parlano chiaro. Miglioramenti tangibili in tutte le materie testate (inglese +54%, italiano +48%,matematica +45%), ma anche nell’attenzione (+9%) e nella velocità di elaborazione (+15%). Un progetto innovativo, condotto da un Team di ricercatori dell’Università degli Studi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sotto la guida del Professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, Presidente e Socio Fondatore dell’Associazione di Neuropsicologi Assomensana. La metodologia scientifica del progetto di ricerca School R-Evolution, ideata dal Professor Iannoccari, si è basata su quello che viene chiamato “disegno sperimentale con gruppo di controllo”. Due docenti per ogni materia, alunni di pari età coinvolti dall’innovativo sistema, fornendo comparazioni al termine dell’indagine.

“Il preciso obiettivo – spiega al Quotidiano Rossella Gianfagna, Rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso – era quello di porre l’alunno al centro del processo di studio. E ciò per dimostrare, come si evince dai risultati dell’indagine, che una scuola migliora e progredisce non solo formando costantemente i propri docenti, ma fornendo ai suoi studenti le tecniche e gli strumenti più efficaci per l’apprendimento. Fare formazione sul metodo di studio, per l’intero personale e alunni stessi, è quindi importante perchè ci ha permesso di progredire con una scuola formata a 360 gradi. Perché, per usare una metafora sportiva, un abile allenatore per plasmare un buon atleta deve renderlo partecipe anche delle sue modalità di allenamento”.