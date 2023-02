Schlein nuova segretaria del Pd, i commenti della politica regionale

Francesco Totaro

“È nato il nuovo Pd. Ora al lavoro per costruire l’alternativa alla destra in Italia ed in Molise”

Con l’elezione di Elly Schlein a segretario nazionale nasce il nuovo PD. Una vittoria bella , importante che apre finalmente una nuova stagione per la sinistra in Italia ed in Molise. Ora subito al lavoro per costruire l’alternativa alla destra della Meloni e di Toma. Noi siamo soddisfatti del contributo dato all’affermazione di Elly e parteciperemo con grande entusiasmo a questa svolta epocale. Così Francesco Totaro, segretario regionale di Art. 1 in una nota inviata alla stampa a commento dell’esito delle primarie.