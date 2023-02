Schlein: “Faremo le barricate contro ulteriori tagli e privatizzazioni della sanità pubblica”

La candidata segretaria del Pd è arrivata a Campobasso con il suo tour “Parte da Noi” e ha rilanciato anche il tema delle alleanze alle prossime Regionali: “Disuguaglianze, clima e lavoro sono i temi per costruire una coalizione vincente con le forze alternative alle destre”

“La grande questione delle disuguaglianze so che in Molise e in questa città è molto sentita. Quando ci riconoscono per strada devono sapere che siamo quelli che faranno le barricate contro ogni ipotesi di ulteriori tagli e privatizzazioni della sanità pubblica, universalistica; quella che non guarda il portafoglio se devi essere curato”. Elly Schlein, candidata segretaria del Pd – accolta questa mattina a Campobasso in piazza Municipio dai consiglieri comunali Giose Trivisonno, Alessandra Salvatore e altri amministratori locali – parte (stesso verbo, non a caso, del suo slogan “Parte da noi) dalla madre di tutte le questioni che sta lacerando il Molise su più fronti: pubblico, privato convenzionato e soprattutto pazienti che vogliono e, soprattutto, hanno il sacrosanto e costituzionale diritto alle cure e ad accedervi nel modo più semplice e diretto possibile.

“Il welfare non è un costo, ma un investimento – ha spiegato la deputata Dem – e siamo qui per ricostruire un’identità chiara di una sinistra attenta ai bisogni dell’Italia che fa più fatica che non arriva alla fine della settimana e non più alla fine del mese. Abbiamo lavoro troppo povero e precario e di questo, purtroppo, il governo Meloni non parla mai perché a loro va bene così”.

In Molise mancano pochi mesi alle Regionali e per la Schlein servono “alleanze larghe con chi c’è sui temi che proponiamo sperando di vincere le primarie del 26 febbraio. Disuguaglianze, clima e lavoro sono i temi fondamentali per mettersi ad un tavolo con tutte quelle forze alternative alle destre e cercare di costruire un’alleanza vincente”. Tra i partiti e i movimenti, sì, ma anche e soprattutto con la “Sinistra popolare”, concetto caro e caratterizzante della Schein che ha risuonato ieri al Testaccio a Roma ed oggi in piazza Municipio a Campobasso. (adimo)