Schizzano i ricoveri al Cardarelli: 9 pazienti su 11 non sono vaccinati

Emergenza Covid: continuano a salire i ricoveri al Cardarelli di Campobasso. Sono ben 11 i pazienti nel reparto di malattie infettive e tropicali. Gli ultimi due, come si legge dal bollettino Asrem odierno (giovedì 2 settembre) sono entrambi di Cercemaggiore. Un dato emerge: su 11 pazienti totali (8 sono della provincia di Campobasso e 3 della provincia di Isernia) ben 9 non sono vaccinati. Da tempo i medici rimarcano che per i vaccinati con ciclo completo il rischio di contrarre l’infezione si riduce di molto rispetto a quello tra i non vaccinati. L’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione sale anche per la vaccinazione con ciclo completo. Alta la percentuale anche nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva.