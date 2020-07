Schizzano i contagi, altri 10 positivi: il Molise ripiomba nella paura. Guariti tutti i Rom

Era in qualche modo da aspettarselo. Dopo i tre venezuelani trovati positivi nella giornata di ieri, l’Asrem ha effettuato i tamponi a tappeto dei contatti, riscostruendo la catena epidemiologico. Ebbene, dal bollettino di oggi, mercoledì 22 luglio, sono stati riscontrati ulteriori 10 positivi su 162 tamponi processati, tutti legati al cluster della comunità venezuelana. Di questi 10, 7 sono cittadini venezuelani, mentre 3 sono campobassani venuti in contattato con la famiglia.

Le famiglie venezuelana sono due, una composta da cinque persone, madre, padre e tre bimbi, e un’altra da due: tutti e sette sono risultati contagiati. La positività dei tre campobassani non riguarda frati della Chiesa di Sant’Antonio di Padova e nemmeno ragazzi del Campus. I tamponi sui bambini che hanno frequentato il Centro sportivo si stanno processando in queste ore.

Oggi si riscontrano per fortuna anche 3 guariti, 2 pazienti appartenenti alla comunità rom, oltre all’anziana di Casalnuovo di Napoli che è stata dimessa da malattie infettive. Quindi oggi ci sono anche due buone notizie: nella comunità rom del capoluogo di regione non ci sono più persone malate e il Cardarelli è tornato Covid free, non essendoci ricoverati per virus.

Gli attualmente positivi sono saliti a 17, mentre i totali da inizio emergenza sono 459 su un totale di 25185 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti sono 419, mentre i decessi sono fermi a 23.

«Stiamo prelevando e processando un cospicuo numero di tamponi – ha affermato il dg dell’Asrem Oreste Florenzano – ed è molto importante in questo momento operare uno screening approfondito. Nella giornata di oggi oltre ai 162 tamponi, abbiamo prelevato ulteriori 100 tamponi solo per i casi legati al nuovo cluster”.