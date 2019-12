Schiuma bianca sulle acque del torrente

Emanava odori insopportabili per l’olfatto sugli argini del Vandrella in territorio di Rionero Sannitico

Schiuma bianca depositata sugli argini del torrente Vandrella lungo il tratto che ricade nel territorio di Rionero Sannitico (Isernia). A notarla sono state alcune persone che abitualmente frequentano l’area boschiva tra ‘Valle di Cristo’ e ‘Collelungo’ assecondando la passione per lunghe passeggiate tra sentieri naturali. Secondo quanto riferito la schiuma emanava odori insopportabili per l’olfatto. Non è la prima volta che, proprio in quel tratto del torrente Vandrella, si verificano fenomeni notati e, in passato, anche denunciati alla Forestale da cacciatori e cercatori di tartufi e funghi, come l’acqua di colore marrone. Sembra, però, che sia la prima volta che sugli argini ci sia schiuma.