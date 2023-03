Schianto violento contro il palo dell’illuminazione alla rotonda del Centro del Molise, ferita una donna

Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 29 marzo, intorno alle 16, in via Colle delle Api a Campobasso, precisamente alla rotonda del Centro del Molise. Una signora alla guida di una Ford Focus ha perso il controllo dell’autovettura andandosi a schiantare contro il palo dell’illuminazione posizionato al centro della rotonda. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, anche in considerazione della posizione dell’auto, e non è escluso che la donna possa aver avuto un malore in seguito al quale ha perso il controllo del veicolo. Ad ogni modo l’impatto è stato violento tanto che si sono aperti entrambi gli airbag dell’auto.

Sul luogo dell’incidente la Polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare la circolazione, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso e i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso alla donna.

Seguono aggiornamenti

