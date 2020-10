Schianto tra una utilitaria e un furgone sulla Statale 17: due i feriti (LE FOTO)

Incidente, nella tarda mattinata di domenica 11 ottobre 2020 lungo la SS17 all’altezza del bivio di Cantalupo tra una utilitaria (una Fiat Panda) e un furgoncino. Per cause in corso di accertamento si è verificato un violento impatto tra le vetture. Due le persone ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Isernia che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per accertare le cause del sinistro. Sul luogo dell’incidente anche i soccorritori del 118 e personale Anas. La strada, durante le operazioni di soccorso, è stata percorribile a senso unico alternato.

Schianto tra una utilitaria e un furgone sulla Statale 17: due i feriti