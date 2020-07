Schianto tra auto e bus: muore un 61enne di San Giuliano di Puglia, 9 feriti

È di una persona morta , un 61enne di San Giuliano di Puglia, e 9 feriti il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina sulla strada tra Rotello e Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento sono rimasti coinvolti un’auto e un bus. Il conducente alla guida della vettura è morto sul colpo. Feriti nove passeggeri del bus.

AGGIORNAMENTI

Uno schianto fortissimo alle prime luci dell’alba. L’arrivo dell’ambulanza e l’estremo tentativo dei medici del 118 ma per lui, un 61enne che era alla guida di una Fiat Punto, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei medici. Alba di sangue sulla Sp148 che collega Larino con Rotello. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Larino che sono subito intervenuti sul posto, una macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un bus della ditta Silvestri che stava rientrando dal Nucleo industriale di Termoli. A bordo del mezzo, infatti, c’erano alcuni lavoratori pendolari di ritorno a casa dopo aver terminato il turno di notte nelle fabbriche del nucleo. L’impatto è stato fortissimo: l’auto si è accartocciata su se stessa diventando un ammasso di lamiere contorte. Ingenti anche i danni al bus, praticamente distrutto nella parte frontale. Per il conducente della Punto non c’è stato nulla da fare.

Nove, invece, sono stati i passeggeri trasferiti in pronto soccorso: 3 al Cardarelli di Campobasso altri 6 al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Visibilmente sotto shock le loro condizioni, però, non dovrebbero essere gravi. Adesso spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica della vicenda. Il traffico è stato deviato per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso.

