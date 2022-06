Schianto sull’Adriatica, feriti due automobilisti di Montenero. Una donna trasferita in eliambulanza

Cinque le persone coinvolte nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di martedì 31 maggio. Sul posto Carabinieri e personale dell’Anas

E’ di 5 feriti, fra i quali un 15enne, e tre auto coinvolte il bilancio dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di martedì 31 maggio lungo la statale 16 Adriatica, in località Lago Dragoni, sulla Costa dei trabocchi.

Una donna è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Pescara. Per cause ancora in corso di accertamento, due mezzi si sono scontrati e un terzo veicolo è uscito fuori strada.

Tra i feriti ci sono anche due automobilisti di Montenero di Bisaccia, uno è di Pescara e due abitano a Rocca San Giovanni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ortona. In azione anche le squadre dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla strada.