Schianto sulla Statale 87, Mirabello sconvolta per la morte di Pino

E’ sconvolta la comunità di Mirabello Sannitico dopo il terribile incidente che ha visto perdere la vita a Giuseppe Digiorgio. Il 42enne, Pino per gli amici, era in sella alla sua Honda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote mentre stava attraversando la Statale 87. Stava probabilmente tornando a casa quando è finito contro il pilone di un cavalcavia. L’impatto è stato terribile e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A niente sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118. Adesso spetterà alle forze dell’ordine stabilire cosa è successo in quegli ultimi tragici minuti. La notizia si è appresa subito a Mirabello gettando nello sconforto tutta la comunità. Tanti i messaggi di cordoglio anche su Facebook.