Schianto sulla Statale 87, in coma farmacologico il marito della donna deceduta

Il 67enne è stato trasferito ad Ancona. Al vaglio del magistrato l’ipotesi di omicidio stradale

CAMPOBASSO. È stato trasferito ad Ancona Luigi Radassao di Cercemaggiore, il marito 67enne della donna deceduta nell’incidente di ieri, giovedì 16 gennaio, sulla Statale 87 in prossimità dell’hotel “Le Cupolette” in territorio di Vinchiaturo. L’uomo, in condizioni disperate, ha riportato un grave trauma cranico ed è tenuto in coma farmacologico nella struttura sanitaria marchigiana. Intanto, il magistrato di turno potrebbe aprire un fascicolo con ipotizzando il reato di omicidio stradale e a breve sarà anche fissata la data per la celebrazione dei funerali della donna.