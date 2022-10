Schianto sulla Statale 87, coinvolti tre mezzi e una moto: due feriti in ospedale

L’incidente al chilometro 205 in territorio di Larino

Bilancio pesante dell’incidente che ha visto coinvolti tre mezzi e una moto e che si è verificato questo pomeriggio, mercoledì 5 ottobre, intorno alle 17, lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 205 in territorio di Larino.

Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrati una Ford, un furgone Opel, una Fiat Punto e una moto: ad avere la peggio il centauro e un’occupante della Ford, auto uscita semidistrutta (come si vede dalle foto) dall’impatto. I tre sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli.

Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, Carabinieri e personale Anas per regolare la circolazione.