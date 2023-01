Schianto sulla Statale 16, shock per la morte di Mariangela

Dramma e disperazione a Larino e Morrone del Sannio per il decesso di Mariangela Iorio, la 39enne che ha perso la vita nell’incidente stradale che si è verificato sulla Statale 16 in territorio di Marina di Lesina

Mariangela stava viaggiando assieme al marito e al figlio sull’Alfa 159 che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro una Ford Kuga.

Nell’impatto l’Alfa si è ribaltata, le condizioni di Mariangela sono apparse da subito molto gravi tanto che la donna è stata trasferita in elisoccorso presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita.

Il suo cuore, però, ha smesso di battere nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio. Shock a Larino dove la famiglia risiedeva e a Morrone del Sannio, il paese di origine di Mariangela.

La donna era molto conosciuta e benvoluta da tutti, la sua morte ha scosso la tranquillità dell’ultima domenica delle vacanze di Natale gettando un velo di cordoglio e di dolore in tutti quelli che la conoscevano.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di San Severo vanno avanti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Foto dell’incidente: La Gazzetta del Mezzogiorno