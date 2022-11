Schianto sulla Statale 16, i tre idraulici tornavano dal Molise. Indagini per ricostruire la dinamica

Stavano tornando da un lavoro in Molise quando hanno trovato la vita in un drammatico schianto sulla Statale 16 in territorio di Chieuti. Si lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente che nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, è costato la vita a 3 persone. (QUI I DETTAGLI)

I tre, idraulici, stavano tornando dal Molise dove stavano portando avanti dei lavori proprio in Molise e stavano rientrando in Puglia quando per cause in corso di accertamento il furgoncino sul quale si trovavano ha impattato frontalmente contro un tir guidato da un 60enne di Petacciato.

L’impatto è stato drammatico. Il furgoncino si è praticamente disintegrato contro il mezzo pesante e per i tre non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per riuscire a liberare i corpi senza vita dall’abitacolo del mezzo.

Le salme sono state affidate alle pompe funebri in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo vanno avanti le indagini per riuscire a risalire alla dinamica dell’incidente.