Schianto sulla Ss16, i sindaci di Larino e Morrone: “Notizia terribile che non avremmo mai voluto ricevere”

Il cordoglio delle due comunità per la morte di Mariangela Iorio, la 39enne psicologa molisana che ha perso la vita nell’incidente a Marina di Lesina

“Una notizia terribile che non avremmo mai voluto ricevere che ha scosso la comunità di Morrone”. E’ lutto a Morrone del Sannio all’indomani della scomparsa di Mariangela Iorio, la 39enne che ha perso la vita nel drammatico incidente che si è verificato sulla Statale 16 all’altezza di Marina di Lesina.

Mariangela stava viaggiando assieme al marito e al figlio a bordo dell’Alfa 159 che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata contro una Ford Kuga. Nell’impatto la macchina si è ribaltata e le condizioni di Mariangela sono apparse da subito molto gravi. Trasferita in eliambulanza presso il pronto soccorso della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è morta nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio.

Una morte che ha scosso profondamente la comunità molisana, non solo quella di Morrone ma anche quella di Larino dove era residente. Sotto shock anche l’ordine degli psicologi del Molise di cui faceva parte essendo una psicologa nota per il ruolo di vice presidente della Commissione di pari opportunità della Regione Molise.

“Con profonda commozione – ha affermato la sindaca di Morrone Stefania Pedrazzi – partecipiamo tutti all’immenso dolore per la perdita di Mariangela, giovane mamma. A lei dedichiamo le nostre preghiere e alla famiglia e al marito va il cordoglio e il sostegno in un momento così difficile”.

“La notizia della tragica scomparsa della dottoressa Mariangela Iorio ha sconvolto la nostra comunità che l’ha accolta ormai diversi anni or sono. Una notizia sconvolgente che mai avremmo voluto apprendere – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune di Larino – Come amministrazione porgiamo il nostro cordoglio alle famiglie Iorio e Fiscarelli, a suo marito Giovanni, al loro piccolo ricordando la dottoressa Mariangela come professionista esemplare, psicologa sempre attenta alle esigenze del prossimo che più volte ha avuto modo di collaborare con l’amministrazione nell’organizzazione e gestione di convegni sul mondo del sociale. Mancherà alla nostra comunità”.

La salma di Mariangela è a disposizione della Procura di Foggia che sta seguendo le indagini sul drammatico incidente. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali con le comunità che attendono il rientro della salma per l’ultimo straziante saluto.