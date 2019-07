Schianto sulla Sangrina, muore 23enne

Un incidente stradale purtroppo con conseguenze gravi si è verificato all’1.15 di stanotte sulla Strada Statale 652 Sangrina, arteria che collega la valle del Volturno alla costa adriatica.

A perdere la vita per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine un ragazzo di 23 anni in servizio presso l’istituto di vigilanza Ivri. L’auto aziendale, una Citroen C3, si è schiantata contro il guardrail proprio sulla linea di confine tra Molise ed Abruzzo, senza lasciare scampo allo sfortunato giovane. Sul posto immediati i soccorsi di Carabinieri di Castel di Sangro, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco.