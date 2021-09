Schianto sulla Bifernina, le moto per l’ultimo viaggio di Luciano Felice Orsatti (FOTO E VIDEO)

Fuori gli amici motociclisti di una vita, tutti riuniti per dare l’ultimo saluto a Luciano Felice Orsatti, il 46enne motociclista che ha perso la vita nel terribile incidente stradale che si è verificato sabato sera lungo la Bifernina. Era in sella alla sua moto, Luciano Felice, quando all’improvviso la sua vita è stata spezzata all’altezza del bivio per Guglionesi. Di fronte a lui un tir carico di pomodori che si stava immettendo lungo la Bifernina e quell’impatto che gli è stato fatale. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. A nulla è valso l’intervento del 118. Il cuore del 46enne aveva già smesso di battere. Una morte che ha lasciato lo sgomento a Campobasso dove Luciano Felice era molto conosciuto proprio nel mondo delle moto. Faceva parte anche di un club proprio di motociclisti, gli stessi che oggi, 22 settembre, gli hanno voluto rendere l’ultimo saluto. Fuori tutte le moto ad accompagnare il suo ultimo viaggio terreno. Dentro il dolore lancinante della moglie Anna e del figlio Alessandro, oltre che di tutti i familiari attoniti di fronte ad una morte che non ha un perché. Nel frattempo le indagini della Polizia Stradale di Campobasso vanno avanti, tese a ricostruire gli ultimi istanti di vita del 46enne che lascia a Campobasso un vuoto immane.

