Schianto sulla Bifernina, domani l’ultimo saluto a Maria Melfi

Si terranno domani, alle 11, presso la chiesa di Morrone nel Sannio, i funerali di Maria Melfi, la 51enne che è deceduta nel terribile incidente stradale che si è verificato nei giorni scorsi sulla Bifernina. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri di Bojano che hanno iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale, come da prassi in casi del genere, il 71enne che era alla guida della Fiat Tipo, originario di Castelpetroso ma residente a Roma uscito illeso dallo scontro e risultato negativo sia all’alcol test che al drugtest. Negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti anche il marito di Maria Melfi che si trovava alla guida della moto e che attualmente risulta ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Maria Melfi lasciati sulla sua pagina Facebook a dimostrazione di un paese che si è stretto attorno al dolore della famiglia della donna.