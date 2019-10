Schianto nella notte a Campobasso, muore un uomo

L’incidente in contrada Feudo dopo che il quarantottenne ha perso il controllo della sua auto

Ennesimo incidente questa notte a Campobasso. Un uomo di 48 anni, Michele D’A., di Campobasso, stava viaggiando sulla sua auto quando all’improvviso pare ne abbia perso il controllo uscendo fuori strada. L’auto si è schiantata violentemente contro un albero e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118 che ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo e i carabinieri di Campobasso per ricostruire la dinamica dell’incidente.