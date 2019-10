Schianto mortale vicino al cimitero, perde la vita un 50enne (LE FOTO)

L’incidente all’altezza della frazione di Ceppagna di Venafro

E’ di un 50enne di Venafro che ha perso la vita il bilancio del drammatico incidente che si è verificato una manciata di minuti fa a Venafro. Per cause ancora in corso di accertamento a scontrarsi in maniera frontale sono state una Mercedes e una Fiat Punto. L’incidente si è verificato vicino al cimitero di Venafro.

AGGIORNAMENTI ORE 21.05

Forse è stata la pioggia che in quel momento si stava abbattendo sulla Statale 6 all’altezza della frazione Ceppagna di Venafro a causare l’incidente che si è verificato nella serata di oggi, mercoledì 2 ottobre. Tutto è avvenuto in una frazione di secondi e a perdere la vita è stato un uomo di 50 anni di Venafro mentre un’altra persona è stata trasportata in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. La scena che si è presentata ai soccorritori e ai vigili del fuoco era drammatica, con le due auto letteralmente sventrate nella parte anteriore. I medici del 118 hanno provato a soccorrere il 50enne ma per lui non c’era già più nulla da fare. Traffico in tilt lungo la strada. Sul posto per i rilievi di rito e la regolazione del traffico sono intervenuti sia i Carabinieri che la Polizia di Venafro.