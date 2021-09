Schianto mortale sulla Bifernina: disposta l’ispezione cadaverica sul corpo del centauro

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla ricostruzione del violento incidente tra un tir e una moto costato la vita al 46enne Luciano Felice Orsatti

Il corpo di Luciano Felice Orsatti, il centauro che nella serata di ieri, 18 settembre, è deceduto a seguito di un bruttissimo incidente stradale lungo la Bifernina, in territorio di Guglionesi, è all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Questa mattina il Pm della Procura della Repubblica di Larino ha disposto l’ispezione cadaverica che verrà eseguita da un medico legale dell’ateneo di Foggia.

E’ al vaglio della Polizia Stradale la dinamica del violento incidente costato la vita al 46enne. Secondo le primissime ricostruzioni il motociclista che stava percorrendo la Bifernina in direzione Campobasso sarebbe stato colpito da un tir che si stava immettendo da una stradina laterale . Il centauro avrebbe fatto di tutto per evitare l’impatto violentissimo senza riuscirci. Il tir, che trasportava pomodori, avrebbe trascinato per diversi metri il 46enne prima di fermarsi. Tutte prime ricostruzioni che dovranno essere confermate o smentite dalle indagini degli inquirenti che proseguono serrate.

Sotto la lente anche la svolta del conducente del tir che non avrebbe rispettato l’obbligo di girare a destra all’incrocio, procedendo invece verso sinistra.