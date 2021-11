Schianto mortale nel ferrarese: perde la vita una 21 enne molisana

La ragazza era originaria di Santa Croce di Magliano. Per lei non c’è stato nulla da fare

Lo schianto contro un platano non le ha lasciato scampo. Drammatico incidente ad Argenta nel ferrarese. Tutto è accaduto in una manciata di minuti nella serata di ieri, 16 novembre. A perdere la vita due ragazze di 20 e 21 anni Paola Carrozza, originaria di Santa Croce di Magliano e Marialuisa Sibilio di Argenta. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Una terza ragazza è in fin di vita.

L’uomo a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente, invece, è rimasto illeso. Le due ragazze viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un’altra ragazza. L’altra vettura coinvolta è una Hyundai Kona guidata da un uomo. Ferita gravemente la conducente dell’auto, una Mitsubishi Colt. La giovane amica delle due vittime è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Cona in condizioni critiche, stando a quanto riporta il Resto del Carlino.

Il violentissimo incidente è avvenuto alla periferia di Argenta.

Il drammatico impatto è avvenuto in serata, intorno alle 20, in via Matteotti, alla periferia di Argenta: non è la prima volta che quel tratto di strada è testimone di tragedie. Secondo una prima ricostruzione, che si legge sempre sul Resto del Carlino, forse per colpa dell’asfalto bagnato e dopo l’urto contro l’auto che procedeva nell’altro senso, la macchina delle ragazze è come impazzita e ha preso a carambolare prima di schiantarsi contro un platano.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco e mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

