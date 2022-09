Schianto mortale in Bulgaria, si attende il rientro di Angela in Molise

Disposta l’autopsia sul corpo della 19enne originaria di Casacalenda che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Intanto migliorano le condizioni dell’amica di Tavenna che si trovava in auto con lei

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Angela Pangia, la 19enne di Casacalenda che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre si trovava in Bulgaria con alcuni amici. Un esame necessario prima di restituire il corpo alla famiglia della giovane per l’ultimo saluto che si terrà nel paese bassomolisano.

“Che dolore mammina bella. Ti lascio volare angelo mio”, sono le parole che la mamma di Angela, arrivata a Stara Zagora, dove si trova il corpo della ragazza, ha affidato ad un post su Facebook. Una comunità, quella di Casacalenda, che è sconvolta dal dolore.

Si attende il nulla osta per il rientro della salma in Italia e per dare ad Angela l’ultimo saluto. C’è, invece, speranza per le sorti di Denise, l’amica residente a Tavenna che si trovava in macchina con lei al momento dell’incidente le cui condizioni starebbero migliorando. Le due erano dirette in Turchia ma per problemi relativi ai documenti della macchina erano state rimandate indietro.

Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, si dice incredulo di fronte a quello che è successo. “Denise e Angela erano amiche da tempo. Quest’estate le ragazze hanno lavorato tantissimo per poter fare questa vacanza. Siamo sconvolti, il nostro pensiero va ad Angela che vedevamo spesso insieme a Denise”.