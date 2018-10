Schianto in uscita dal parcheggio del centro commerciale, paura per i conducenti

TERMOLI

Viabilità in tilt oggi, martedì 30 ottobre, intorno alle 18, a causa di un incidente verificatosi lungo viale Pertini. A scontrarsi due auto, una delle quali impegnata a uscire dal parcheggio del centro commerciale “La Fontana”. Nessuna conseguenza significativa per gli occupanti di entrambe le vetture. Sul posto gli agenti della Municipale per i rilievi di rito. Non si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.