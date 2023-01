Schianto in moto sulla A1, Sandro sta meglio e torna a scrivere sui social: “Grazie a tutti”

“Finalmente posso sapere cosa mi è accaduto! Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto”. Con queste parole Sandro Travaglini è tornato a scrivere sui social dopo il grave incidente dello scorso 16 novembre. Sandro era rimasto coinvolto con la sua inseparabile moto in un brutto incidente in A1 nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole mentre stava facendo ritorno a casa. Il 41enne residente a Termoli era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena. La notizia aveva generato tantissimo rumore e la bacheca social di Sandro era stata inondata di messaggi. A Fine novembre la famiglia aveva fatto sapere che Sandro stava meglio e che era stato risvegliato dal coma farmacologico. “Ad oggi è nel pieno del suo percorso di riabilitazione e sta facendo dei passi da gigante nella ripresa”. “La sua forza è sapere di avere tutti voi che lo sostenete sempre, tornerà più forte e grintoso di prima”. Lo scorso 23 gennaio la sorpresa: è stato proprio Sandro a tornare a scrivere sui social ringraziando e tranquillizzando tutti sul suo stato di salute.