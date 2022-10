Schianto in moto a La Spezia, muore 45enne molisano dopo 3 settimane di agonia

Non ce l’ha fatta Andrea Tiberio, il 45enne originario di Campobasso e molto conosciuto in città che lo scorso 7 settembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a La Spezia. Nella città ligure era arrivato per lavoro e stava attraversando l’Aurelia, tra Arcola e Fornola, all’altezza del ponte ferroviario quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la sua moto nel passaggio sotto il ponte ferroviario.

Assieme a lui, sulla moto, c’era una donna di 40 anni. Un impatto molto forte con i due occupanti della moto che avevano riportato delle ferite multiple ed erano stati trasferiti in ospedale in codice rosso e ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico.

Andrea, da quel momento, aveva lottato con tutte le sue forze fino a questa mattina, 2 ottobre, quando il suo cuore ha smesso di battere. La notizia si è appresa subito a Campobasso dove il 45enne era molto conosciuto lasciando una intera città nello sconforto.

Tanti gli amici che sono partiti alla volta de La Spezia per organizzare l’ultimo saluto e tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sulla bacheca Facebook del 45enne.