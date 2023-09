Schianto in galleria nella notte sulla Trignina, ferito il conducente dell’auto

Un incidente si è verificato intorno alle ore 4 di questa mattina, lunedì 4 settembre, all’interno della galleria Monte La Russa, sulla Trignina, precisamente al chilometro 18+100 della Strada Statale 650, all’altezza del bivio di Civitanova del Sannio. Una autovettura, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro della galleria. Notevoli i danni al mezzo in transito e conducente ferito, ma non in maniera grave. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco di Isernia, dei Carabinieri per i rilevi del caso e dell’Anas con ditta specializzata per il ripristino della regolare circolazione stradale. L’automobilista è stato trasportato al Pronto Soccorso del Veneziale per gli accertamenti.