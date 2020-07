Schianto in galleria, ancora un morto sulle strade molisane

L’impatto all’interno della “Pantaniello” lungo la Trignina, in territorio di Sessano

Ennesimo incidente mortale in Molise: la tredicesima vittima in questo terribile mese di luglio. Il sinistro si è verificato lungo la Trignina (strada statale 650 al km8+000): si tratta di un frontale nella galleria Pantaniello. Due i veicoli coinvolti e una persona deceduta. Due feriti di cui uno in gravi condizioni. La strada è stata chiusa con deviazione sulla provinciale. Sul posto personale Anas, 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. (seguono aggiornamenti)