Schianto in bici contro il camion, 49enne trasferito al Neuromed in prognosi riservata

L’uomo stava attraversando via Elba quando si è schiantato contro il camion. Le sue condizioni sono apparse subito gravi

È stato trasferito al Neuromed di Pozzilli in condizioni critiche l’avvocato di 49 anni di Termoli coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua bici.

Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo, che si stava recando al San Timoteo per alcune terapie, è andato a schiantarsi contro un tir che era parcheggiato lungo via Elba provocandosi ferite alla testa che lo hanno reso incosciente.

Sottoposto ai primi accertamenti presso il San Timoteo di Termoli, il 49enne è stato trasferito nella notte al Neuromed di Pozzilli dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Va avanti l’indagine tesa ad accertare quanto accaduto. Gli agenti della Polizia Locale hanno anche rilevato i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona per ricostruire gli attimi prima dell’incidente.