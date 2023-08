Schianto fatale sulla Trignina, perde la vita un molisano

Quattro veicoli, tre auto e un Tir, sono rimasti coinvolti nell’impatto che si è rivelato fatale per un 82enne

Ancora un tragico incidente si registra oggi, mercoledì 30 agosto, sulla SS 650 Trignina. Intorno alle 13, in territorio di Fresagrandinaria, a pochi chilometri dalla costa, quattro veicoli (di cui tre autovetture e un autocarro) si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Purtroppo il violento schianto ha causato il decesso di un uomo alla guida di una Fiat Panda: si tratta di Mario Ricci, 82enne molisano di Montemitro. Secondo quanto appreso, nell’impatto sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali un giovane di 24 anni di Montefalcone nel Sannio trasportato in elisoccorso a Pescara in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas che ha provveduto a deviare il traffico sulle arterie secondarie e permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.