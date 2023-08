Schianto fatale sulla Trignina, perde la vita un 82enne molisano

Ancora un tragico incidente si registra oggi sulla SS 650 Trignina. Intorno alle ore 13 all’altezza del territorio di Fresagrandinaria, a pochi chilometri dalla costa, quattro veicoli (di cui tre autovetture e un autocarro) si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Purtroppo il violento schianto ha causato il decesso di un uomo alla guida di una Fiat Panda: si tratta di un uomo di 82 anni, molisano di Montemitro. Nell’impatto sono rimaste ferite altre tre persone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas che ha provveduto a deviare il traffico sulle arterie secondarie e permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.