Schianto fatale, paese in lutto per Clara. Attesa per i funerali

Il frontale sulla Fondovalle Tappino è costato la vita ad una 70enne che era in macchina con il compagno. Un’intera comunità si stringe intorno ai familiari

Profondo sconcerto e tanta amarezza a San Giovanni Galdo per il dramma che si è consumato ieri pomeriggio sulla SS 645 Fondovalle Tappino, all’altezza del bivio per Gambatesa, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause tuttora in corso do ricostruzione (articolo qui).

Per Clara, la 70enne che viaggiava in macchina insieme al compagno, la corsa in ospedale è stata inutile. La donna sarebbe deceduta prima di raggiungere il nosocomio campobassano, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni l’uomo, 83enne, che ha riportato un politrauma da strada e fratture multiple, ed è sotto la stretta osservazione del personale medico.

La salma si trova nell’obitorio del Cardarelli, in attesa della decisione del magistrato, che potrebbe disporre anche solo l’ispezione cadaverica in presenza del medico legale. Sono attesi i figli in arrivo dalla Germania, essendo la vittima di origine tedesche.

La decisione del pm condizionerà anche la fissazione delle esequie funebri, la cui data è attesa dall’intera comunità.

Clara, arrivata in Molise da qualche anno, si era facilmente integrata nella comunità locale grazie al suo carattere gentile e genuino. Viveva con il compagno Giuseppe, 83 anni, già vedovo della precedente moglie, ex imprenditore e titolare di un noto mobilificio, ora gestito dalle figlie. Era lui che si trovava alla guida dell’auto al momento dello schianto, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri.

Un intero paese si stringe intorno ai familiari per questa triste perdita arrivata in circostanze così drammatiche.