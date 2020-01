Schianto alle “Cupolette”, famiglia distrutta: dopo Annamaria muore Luigi

REDAZIONE

Purtroppo non ce l’ha fatta il marito della donna già deceduta nell’incidente avvenuto il 16 gennaio scorso sulla statale 87 proprio di fronte all’Hotel Le Cupolette in territorio di Vinchiaturo. L’uomo, Luigi Radasso, 57enne, era ricoverato all’ospedale di Ancona per un grave trauma cranico. La moglie, 66 anni di Cercemaggiore, Annamaria Iuliano, era deceduta nello stesso incidente nonostante il disperato intervento chirurgico cui era stata sottoposta al Cardarelli di Campobasso. La coppia era a bordo di una delle due auto (una fiat Grande Punto e un Furgone) che si sono scontrati frontalmente. Un impatto terribile che, nonostante le speranze del primo momento, si è dimostrato anche fatale per entrambi.