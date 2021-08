Schianto all’alba sulla Ss 647, muore centauro 42enne di Campobasso: altra tragedia della strada. Due feriti in ospedale

Ancora una tragedia della strada in questa estate drammatica sotto il profilo degli incidenti stradali in Molise.

Questa mattina all’alba, intorno alle 4.30, si sono scontrati lungo la Strada Statale 647, precisamente al chilometro 24+500 in territorio di Limosano, una Ford Fiesta vecchio modello, un’Opel Agila e una moto. Purtroppo il bilancio è drammatico: un morto e due feriti. A perdere la vita l’uomo che era alla guida della moto, si tratta di un 42enne di Campobasso.

Sulle cause del grave sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri che si sono recati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono giunte immediatamente le ambulanze del 118: i sanitari non hanno potuto far altro che costatare il decesso del centauro, mentre gli occupanti delle auto sono stati trasportati in ospedale.

La Statale è al momento, ore 8.15, è ancora chiusa per permettere di liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Al lavoro i Vigili del Fuoco. Sul posto personale Anas per regolare la circolazione: la Strada Statale 647 è chiusa dal km 28 al km 19, traffico deviato in direzione Termoli – Bojano sulla SS 647 e in direzione B e direzione Bojano- Termoli sulla SS 751.