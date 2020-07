Schiamazzi e litigi fino al mattino: “Siamo esasperati”

La denuncia di un cittadino del centro storico: “A Largo San Leonardo è ormai un’abitudine e non ce la facciamo più”

“Centro storico abbandonato a sé stesso”. E’ l’ennesima segnalazione che ci giunge da un cittadino della zona “esasperato” – ci ha detto – per la situazione che si viene a creare ogni notte. “E’ ormai una routine di tutte le sere – ha affermato alla nostra redazione – e la situazione in largo San Leonardo è divenuta insostenibile ed insopportabile. Urla, bottiglie rotte, schiamazzi e litigi sono all’ordine del giorno e sono diventati la normalità. Nessuno vuole privare della libertà qualcuno – ci ha spiegato – ma nella zona vivono persone anziane, persone malate e semplicemente persone che lavorano di giorno e la notte hanno bisogno di riposare. Io stesso faccio un lavoro che mi porta a guidare tutto il giorno per lunghi tratti e il non riposo comporta certamente dei rischi per la mia attività. Capisco tutto, ma urla e schiamazzi sino alle 4-5 di mattina è davvero troppo ed insostenibile. Ovviamente non c’è nessun controllo, tralasciando il discorso delle mascherine e del distanziamento sociale, regole che evidentemente non vengono rispettate. Come al solito – la chiosa – il centro storico è abbandonato”.

Noi riportiamo volentieri la segnalazione del nostro lettore e la giriamo alle autorità competenti. Auspicando che si possa in qualche modo arginare questo triste fenomeno. Magari solo aumentando i controlli in zona”.