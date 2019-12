Schiaffi e minacce alla ex: stalker condannato a 3 anni e mezzo

L’uomo ha perseguitato la donna e il nuovo compagno di quest’ultima

Stalking nei confronti della ex e del nuovo compagno di quest’ultima. Con questa accusa (nello specifico “atti persecutori”) un 42enne della provincia di Campobasso è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. L’uomo, che a marzo fu arrestato al termine delle indagini svolte dagli inquirenti, aveva ormai reso impossibile la vita alla ex e con i suoi atteggiamenti le ha generato un grave stato di ansia e di paura oltre che timore per la propria incolumità. L’uomo l’ha pedinata, l’ha presa a schiaffi (facendola sbattere contro la propria vettura per la violenza dei colpi ricevuti), l’ha contattata di continuo attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche (nello specifico WhatsApp e Messanger) e una volta si è introdotto in casa e sulle mura della cucina ha scritto frasi minacciose. Atteggiamenti che hanno costretto la donna ad abbandonare quell’abitazione. Le attenzioni, lo stalker, le ha rivolte anche al nuovo compagno della sua ex, minacciandolo con una pistola. La donna, arrivata allo stremo, ha denunciato quanto accaduto e al termine delle indagini per l’uomo è scattato l’arresto. Nella giornata di martedì, 17 dicembre, il processo (la donna si è costituita parte civile nel processo attraverso l’avvocato Alessio Verde, NELLA FOTO) e la condanna a 3 anni e sei mesi.