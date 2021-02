Schiacciato dall’albero che stava tagliando, brutta avventura per un ex carabiniere

Brutta avventura per un carabiniere in pensione. L’uomo, originario di Teano, ma da tempo residente a Venafro è finito sotto il tronco di un albero che stava sezionando su un terreno di sua proprietà. Lui stesso – Mario C. 70 anni – ha lanciato l’allarme. Quando i vigili del fuoco e ambulanze sono giunti sul posto non sono riusciti a trovare la strada per arrivare al ferito. È stato, quindi, necessario l’utilizzo di alcuni veicoli di persone del posto. Così Mario è stato raggiunto e trasportato a valle dove ha ricevuto poi le cure del caso. L’intervento di soccorso è durato molte ore.