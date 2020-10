Schiacciato dal cancello muore 64enne, dramma a Termoli

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Drammatico incidente in via De Santis a Termoli dove un 50enne è rimasto schiacciato dal cancello della sua abitazione. Stando alle poche informazioni sembrerebbe che l’uomo stesse effettuando dei lavori quando il pesante cancello gli è caduto addosso. Immediati sono scattati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Seguono aggiornamenti