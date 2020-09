Scene di “ordinaria follia” Giovane spara in aria e poi minaccia di suicidarsi

È accaduto l’altra notte a Isernia. Un giovane, probabilmente in stato di forte agitazione, per motivi ancora sconosciuti, ha chiamato il 113, minacciando il suicidio e comunicando alla centrale operativa di trovarsi nei pressi della piscina di Isernia, armato di pistola. Quando la Polizia è arrivata sul posto, il giovane ha anche sparato un colpo in aria, continuando a minacciare il suicidio e puntandosi la pistola alla gola. Gli agenti hanno isolato l’area, allontanando i curiosi e hanno iniziato una complicata trattativa col giovane. Alla fine, lo hanno convinto a consegnare la pistola e a farsi portare in ospedale dal 118. Un successivo controllo nella sua abitazione ha permesso alla Polizia di sequestrare altre armi e cartucce custodite in casa dal giovane che è stato denunciato a piede libero.