Scene da Far West in un ristorante sul lago a Castel San Vincenzo

I Carabinieri di Castel San Vincenzo stanno attivamente cercando di identificare le due coppie di coniugi campani che hanno aggredito il gestore – e sua figlia – di un ristorante sul lago. È successo domenica, quando i quattro campani, stufi di fare la fila e rispettare le regole sul distanziamento, si sono serviti autonomamente, prendendo dei gelati dal frigobar. Immediata la reazione del ristoratore e di sua figlia, che li hanno redarguiti severamente. Per tutta risposta, sono stati aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente, tanto da dover ricorrere al Pronto Soccorso di Isernia. Pochi giorni di prognosi per entrambi, ma restano i risvolti penali, che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri.