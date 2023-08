Scende per andare al bagno e non ritrova il pullman per Campobasso ad attenderlo

L’episodio è stato denunciato tramite i social e si sarebbe verificato durante la sosta a Venafro

Chiede all’autista di poter scendere per una urgenza fisiologica, si reca al bagno del bar in fretta e furia ma quando esce fuori non ritrova più il pullman ad attenderlo.

L’episodio, che ha dell’assurdo, si sarebbe verificato oltre una settimana fa ma è balzato agli onori della cronaca solo nelle scorse ore. A raccogliere puntualmente la denuncia è stata la pagina Facebook “Il binario 20-bis” che si occupa proprio di riportare le segnalazioni degli utenti del trasporto pubblico locale e di fare luce su disservizi e negligenze.

Il malcapitato di cui si è fatto menzione corrisponde ad un passeggero del bus sostitutivo del servizio ferroviario, partito da Roma e giunto a Campobasso, il cui viaggio è proseguito fino alla fine senza apparenti problemi. Almeno per tutti gli altri.

Secondo quanto raccolto dalla segnalazione, a Venafro viene chiesta la cortesia all’autista di fare una piccola sosta per permettere ad un passeggero di recarsi urgentemente in bagno. Permesso accordato ma, nonostante i tempi relativamente brevi per risponde al bisogno, l’utente ha avuto una amarissima sorpresa all’uscita del bar. Il pullman che lo avrebbe dovuto portare fino a Campobasso non c’era più. Ripartito senza lo sventurato. Che peraltro aveva lasciato il bagaglio sul mezzo. La fortuna per il passeggero appiedato è stata quella di aver trovato un cittadino, forse presente nei paraggi o suo conoscente, che doveva recarsi nel capoluogo con l’auto e che lo ha accompagnato fino a destinazione.

Fermo restando i particolari della vicenda che per una ragione o l’altra potrebbero non essere completi o imprecisi, viene da chiedersi come sia possibile il verificarsi di un episodio del genere. Si è trattato di una distrazione o di estremo rigore sulle tempistiche? E gli altri passeggeri si erano resi conto della mancanza di uno di loro a bordo?

Segue pertanto l’appello degli autori della pagina Facebook, anche con toni sarcastici. “Visto che i bus sostitutivi devono viaggiare come se fossero treni, perché non stabiliscono almeno due fermate per consentire a chi è a bordo di andare in bagno? Sul treno i servizi ci sono, sul bus no. Non vorremmo che dopo l’abolizione delle fermate intermedie il servizio sostitutivo avesse decretato anche l’abolizione della pipì. Almeno quel piacere lasciatecelo”.