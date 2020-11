Scende l’indice RT del Molise che resta in Zona Gialla

L’indice RT è in calo un po’ ovunque, con 4 Regioni che sono già scese sotto l’1, ossia dovrebbero tecnicamente entrare in fase di discesa. Si tratta di Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0,94) e Sardegna (0,79). Anche se l’Istituto Superiore di Sanità ci ha indicato tra le regioni che possono passare da rischio moderato a alto.

Il Ministro della salute Speranza intanto ha appena firmato una nuova ordinanza che riguarda le regioni e le relative zone di appartenenza per le prossime due settimane. Nulla cambia e questa può essere una buona notizia per il Molise che resta stabile in Zona Gialla.

Rinnovate dunque le misure introdotte il 4 novembre e annunciate dal Premier Conte. La nuova ordinanza sarà valida fino al 3 dicembre anche se un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può sempre cambiare le sorti delle Regioni.

Nessuna novità dunque. Non ci sono stati miglioramenti, e dunque passaggi a una fascia con meno restrizioni, ma neanche peggioramenti se si considerano le fasce arancioni e gialle.

Zone rosse

Per quanto riguarda le regioni rosse, rimangono confermate: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, a cui si aggiungono anche Campania, Provincia autonoma di Bolzano e Toscana.

Zone arancioni

Nulla cambia anche per Puglia e Sicilia che per altre due settimane resteranno nella zona arancione, insieme a Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Umbria.

Zone gialle

Al momento, dunque, le uniche regioni rimaste in zona gialla sono: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.