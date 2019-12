Scende la neve in regione, imbiancati Alto Molise e Matese

Così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi dagli esperti di Meteo in Molise, è arrivata la neve nella nostra regione. Questo pomeriggio, martedì 10 dicembre, i fiocchi bianchi sono scesi copiosi in Alto Molise, imbiancando, come si vede dalle immagini della webcam di Meteo in Molise, Capracotta. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento più marcato.

Come preannunciato nel dettaglio previsionale di ieri è arrivata l’aria fredda e prima vera perturbazione invernale che ha finalmente portato la tanto attesa neve in Molise, anche se a quote ancora abbastanza alte.

Non tanto alte, però, da non imbiancare le nostre montagne, Matese in primis con la località di Campitello Matese che si prepara alla stagione invernale, e l’alto Molise con Capracotta, la “Regina delle Nevi” con il suo tipico colore bianco. Entrambe fanno registrare una temperatura prossima agli 0°C.

Temperature in calo su tutta la regione con già molte località sotto i 5°C (anche le zone più alte del capoluogo di regione), come visibile dalla nostra rete di monitoraggio attiva H24. Le condizioni meteo sono ancora in peggioramento almeno fino alle prime ore di domani 11 dicembre, poi i fenomeni cesseranno e le temperature risaliranno leggermente.