Scende la neve in Molise, primi disagi alla circolazione: fa sul serio a Campitello e Capracotta

Così come ampiamente previsto è arrivata la neve in Molise. E sono iniziati anche i primi disagi alla circolazione. Traffico rallentato, come si evince dal video, lungo la Statale 17, in direzione Vinchiaturo. Alcuni mezzi si sono bloccati, presumibilmente perché sprovvisti di idonei pneumatici da neve, bloccando la circolazione.

La neve sta cadendo anche a Campobasso dove la situazione è regolare. A Selvapiana in campo i rossoblù che stanno giocando nonostante la fitta nevicata.

Ha iniziato a fare sul serio, invece, come si vede dal video, a Campitello Matese e Capracotta.

Le nevicate dovrebbero intensificarsi durante la serata e la nottata e la dama bianca dovrebbe continuare a cadere anche durante la giornata di domani.

IL VIDEO IN ALTO