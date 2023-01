Previsioni confermate e a Campitello Matese è arrivata la neve. Anche se sino ad ora si tratta solo di una spolverata, ma nelle prossime ore le nevicate dovrebbero intensificarsi sino a raggiungere l’apice nel week end quando dovrebbero essere copiose. Questa mattina, mercoledì 18 gennaio, neve debole e forte vento hanno caratterizzato la giornata a Campitello Matese che si sta vestendo di bianco e la località sciistica del Molise è finalmente pronta per aprire ufficialmente una stagione che si preannuncia, almeno questo l’auspicio di tutti, importante. A patto che il meteo si mantenga invernale come in questi giorni.

Scende la neve, Campitello Matese si veste di bianco (VIDEO E FOTO) Indietro 1 di 3 Avanti